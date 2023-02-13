Груженая снегом машина врезалась в столб на территории Нижегородского кремля

Утром 16 марта на территории Нижегородского кремля произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего снег.
Как сообщили в ГБУ "Нижегородский кремль", на спуске Ивановского съезда водитель не справился с управлением груженой машины, которая съехала на обочину.
В результате был поврежден столб освещения. Столб обесточили, в причинах произошедшего разбираются механик и главный инженер ГБУ. Пострадавших нет. В ближайшее время столб освещения будет восстановлен.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в ДТП с участием двух автомобилей и автобуса под Нижним Новгородом.
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