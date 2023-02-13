"ТНС энерго НН": клиенты могут передать показания счетчика с помощью голосового помощника Бизнес

Гарантирующий поставщик заботится о комфорте своих абонентов и активно развивает удаленные способы решения вопросов энергоснабжения. Например, клиентам компании доступна передача показаний счетчика с помощью голосового помощника "Алиса".

Чтобы передавать данные в голосовом режиме, достаточно установить на устройство (смартфон, колонку Яндекс Станция, планшет, стационарный компьютер или ноутбук) браузер Яндекс с виртуальным помощником "Алиса" и сказать: "Алиса! Включи навык "ТНС энерго". После этого помощник предложит продиктовать номер лицевого счета.

Абоненту нужно приготовить квитанцию с 12-значным номером лицевого счета и произнести его по одной цифре. Затем, если данные введены правильно, "Алиса" попросит передать текущее показания прибора учета.