Проспект Бусыгина в Автозаводском районе будет благоустроен за 161,8 млн рублей Общество

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Проспект Бусыгина в Автозаводском районе будет благоустроен за 161,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, благоустроен будет бульвар от улицы Переходникова до улицы Пермякова.

На общественной территории будет обновлено озеленение и освещение, оборудованы новые дорожки, детские и спортивные площадки, скамейки, игровые комплексы.

Также на проспекте появятся парковки для самокатов и велосипедов, информационные стенды и арт-объект "Бусыгин".

Подрядчик будет определен 5 апреля, а благоустройство должно завершиться к 15 июля.

Ранее сообщалось, что линейный парк на берегу реки Левинки может появиться в Нижнем Новгороде.