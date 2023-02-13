Сотрудники ГО и ЧС Нижнего Новгорода спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с Канавинского моста

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Сотрудники аварийно-спасательного отряда спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с Канавинского моста. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГО и ЧС Нижнего Новгорода".
Согласно информации, мужчина перебрался через перилы и готовился к прыжку в реку. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Дмитрий Пудов, Роман Смыслов и Александр Колпашников.
После их прибытия мужчина спрыгнул на смотровую площадку моста и повредил ногу. После переговоров при помощи альпинистского снаряжения спасатели в итоге смогли достать пострадавшего на мост, где он был передан медикам.
Ранее сообщалось, что полицейские спасли мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из окна многоэтажки на улице Бурнаковской.
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