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16 марта 2023 15:38  [2] Сотрудники ГО и ЧС Нижнего Новгорода спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с Канавинского моста
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Происшествия

Сотрудники ГО и ЧС Нижнего Новгорода спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с Канавинского моста

16 марта 2023 15:38  [2] Происшествия

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сотрудники аварийно-спасательного отряда спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с Канавинского моста. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГО и ЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, мужчина перебрался через перилы и готовился к прыжку в реку. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Дмитрий Пудов, Роман Смыслов и Александр Колпашников.

После их прибытия мужчина спрыгнул на смотровую площадку моста и повредил ногу. После переговоров при помощи альпинистского снаряжения спасатели в итоге смогли достать пострадавшего на мост, где он был передан медикам.

Ранее сообщалось, что полицейские спасли мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из окна многоэтажки на улице Бурнаковской.

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Теги:
Мосты МЧС
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