Нижегородских школьников приглашают поступить в уникальный лицей в Краснодарском крае Общество

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Нижегородских школьников приглашают поступить в Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского. Образовательное учреждение, расположенное в Краснодарском крае, открывает набор учеников в 7-10-е классы.

Заявку необходимо подать до 14 апреля. Сделать это можно через сайт образовательного учреждения. Набор ребят для поступления идёт по разным городам страны.

Напомним, что Первый университетский лицей имени Лобачевского основан общественным деятелем Олегом Дерипаской. Он создан для того, чтобы помочь талантливым детям из регионов получить образование, отвечающее высочайшим международным стандартам, и сформировать будущую научно-техническую элиту России. Здесь учеников готовят к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны. Среди преподавателей есть и научные сотрудники МГУ имени Ломоносова. В лицее есть физико-химические, физико-математические, биолого-химические, физико-информатические классы.

Нижегородка Ольга Захарова – мама семнадцатилетнего Егора Суслова. Юноша является учеником лицея. В прошлом году он сам подал заявку на поступление, прочитав в интернете о том, что в образовательное учреждение открыт набор. Родители поддержали сына. Несмотря на большой конкурс – 20 человек на место – испытания Егор прошел успешно. Выбрал физико-математический класс. К слову, параллельно он поступил и в один из топовых лицеев Нижнего Новгорода, но принял решение в пользу Первого университетского лицея имени Н.И. Лобачевского.

"Этот лицей называют Кубанским "Хогвартсом". И он действительно впечатляет. Егору очень нравится там учиться. Лицей оборудован всем самым лучшим. Его аудитории и лаборатории оснащены современной техникой, в учебном корпусе есть двухэтажная библиотека, актовый и обеденный залы. На улице – стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки и корты для большого тенниса. Чтобы дети росли не только умными, но и гармоничными, большое внимание в воспитательном процессе уделяется внеклассным занятиям – здесь работают художественные классы, балетные и театральные студии. В лицее постоянно ведется проектно-исследовательская работа, которая организована в сотрудничестве с ведущими вузами, образовательными центрами и промышленными компаниями России. Поначалу я как мама немного переживала, казалось, что далеко. Но сегодня понимаю, что это был правильный выбор", – рассказала Ольга Захарова.