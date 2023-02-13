Профориентационную экскурсию для студентов ННГАСУ провели сотрудники Нижегородского водоканала Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Для студентов ННГАСУ по направлению подготовки "Водоснабжение и водоотведение" сотрудники АО "Нижегородский водоканал" провели профориентационную экскурсию на Слудинской водопроводной станции.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородского водоканала, мероприятие стало одним из этапов масштабной профориентационной работы, организованной крупнейшими коммунальными предприятиями города – АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго" для студентов одного из основных технических вузов Нижнего Новгорода – ННГАСУ. Ранее студенты вуза ознакомились с работой АО "Теплоэнерго", посетив крупнейшую котельную города – Нагорную теплоцентраль.

Во время экскурсии на Слудинской водопроводной станции студенты увидели технологические этапы очистки воды, познакомились с лабораторным комплексом.

"ННГАСУ – стратегический партнёр АО "Нижегородский водоканал". Мы активно участвуем в образовательном процессе студентов профильных специальностей, выступая базой проведения производственной практики. Также у студентов ННГАСУ есть возможность получить именную стипендию имени А.И. Дельвига АО "Нижегородский водоканал" и опыт работы, приняв участие в нашем проекте "Кросс-функциональная стажировка". Профориентационные экскурсии Нижегородский водоканал проводит регулярно, их задача – подтвердить выбор студентов и дать им дополнительную мотивацию идти работать по специальности", – отметила по итогам мероприятия Валерия Тихонова, начальник управления по работе с персоналом АО "Нижегородский водоканал".

Проект кросс-функциональная стажировка, уже несколько лет успешно реализуемый АО "Нижегородский водоканал" совместно с ННГАСУ и рядом других вузов и ссузов города, позволяет студентам, работая в Нижегородском водоканале на полставки по 20 часов в неделю, получать практические навыки без отрыва от учёбы.

Напомним, что в 2023 году АО "Нижегородский водоканал" совместно с ННГАСУ и АО "Теплоэнерго" приступили к реализации нового кадрового проекта "Волонтеры воды и тепла" и подписали соглашение о создании на базе ННГАСУ образовательного пространства для студентов и сотрудников АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго".