Систему постоплаты запустят на платных парковках Нижнего Новгорода
Голосование за инициативы проекта "Вам решать!"
Экотропу проложат в Бурнаковской низине
Судоходный канал создадут от Городца до Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2023 09:30  [1] Юрий Шалабаев: "Работа дворников, водопроводчиков, слесарей и других сотрудников сферы ЖКХ требует многих усилий"
19 марта 2023 09:10  [43] Евгений Люлин: "Бытовое обслуживание и коммунальный сектор – это то, без чего невозможно представить комфортную цивилизованную жизнь"
19 марта 2023 09:00  [58] Глеб Никитин: "Сфера ЖКХ - одна из самых важных в нашей жизни"
18 марта 2023 18:06  [243] Флешмоб в честь воссоединения Крыма с Россией объединил 1 200 нижегородцев
18 марта 2023 17:54  [226] Девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Нижнем Новгороде отметили автопробегом
18 марта 2023 16:15  [356] Подрядчик восстановит разбитые при строительстве М-12 дороги к концу ноября
18 марта 2023 11:34  [253] Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест пройдут в Нижегородской области
18 марта 2023 10:19  [263] Пострадавшие от пролива аудитории ННГУ на Б. Покровской отремонтируют после полного высыхания
18 марта 2023 09:52  [221] Нижегородская телебашня в День воссоединения Крыма с Россией включит праздничную иллюминацию
17 марта 2023 19:03  [297] Ещё два соглашения в сфере туризма подписала Нижегородская область в ходе выставки MITT
Общество

Юрий Шалабаев: "Работа дворников, водопроводчиков, слесарей и других сотрудников сферы ЖКХ требует многих усилий"

19 марта 2023 09:30  [1] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил сотрудников сферы ЖКХ с профессиональным праздником.

"Хочу поздравить всех, кто трудится каждый день, чтобы наши городские улицы были чистыми, светлыми и безопасными, чтобы в домах было комфортно и уютно, чтобы мы могли пользоваться водой, электричеством и другими коммунальными услугами без перебоев.

Работа дворников, водопроводчиков, слесарей и других сотрудников сферы ЖКХ требует многих усилий, терпения и умения работать в сложных условиях. Во время снегопадов, чрезвычайных ситуаций, аварий они зачастую работают круглосуточно. Без них город не смог бы функционировать как слаженная система.

Благодарю всех работников жилищно-коммунального хозяйства за трудолюбие и профессионализм. С праздником!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph