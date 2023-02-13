Юрий Шалабаев: "Работа дворников, водопроводчиков, слесарей и других сотрудников сферы ЖКХ требует многих усилий"

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил сотрудников сферы ЖКХ с профессиональным праздником.
"Хочу поздравить всех, кто трудится каждый день, чтобы наши городские улицы были чистыми, светлыми и безопасными, чтобы в домах было комфортно и уютно, чтобы мы могли пользоваться водой, электричеством и другими коммунальными услугами без перебоев.
Работа дворников, водопроводчиков, слесарей и других сотрудников сферы ЖКХ требует многих усилий, терпения и умения работать в сложных условиях. Во время снегопадов, чрезвычайных ситуаций, аварий они зачастую работают круглосуточно. Без них город не смог бы функционировать как слаженная система.
Благодарю всех работников жилищно-коммунального хозяйства за трудолюбие и профессионализм. С праздником!" - говорится в поздравлении.
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