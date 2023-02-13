Лучшим "зимним" дворником Нижнего Новгорода стала Людмила Коновалова с Автозавода

Людмила Коновалова
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В Нижнем Новгороде подвели итоги городского этапа конкурса "Лучший дворник" в номинации "Зимняя уборка". Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.
Напомним, "народный" этап голосования в конкурсе "Лучший дворник" проходил на "Платформе "Лобачевский" в феврале. В голосовании за кандидатов от каждого района приняли участие более 1800 нижегородцев.
Так по мнению местных жителей лучшим дворником Ленинского района стал Денис Самочкин, в Приокском - Наталья Данилычева, в Канавинском - Андрей Воронов, в Советском - Анна Сибирцева, в Нижегородском - Мардон Батиров, в Автозаводском - Людмила Коновалова, в Московском - Ирина Минина, в Сормовском - Марина Карпова, в Новинском сельсовете - Владимир Сулимов.
В конце февраля городская конкурсная комиссия проинспектировала качество уборки на территориях, подведомственных финалистам.
В итоге победителем конкурса стала Людмила Коновалова, которая обслуживает территорию на проспекте Ильича, д.36.
Второе место - у Мардона Батирова, который работает на улице Ошарской, д.15. На третьем месте - Наталья Данилычева, обслуживающая территорию на проспекте Гагарина, д.92.
Как отметили в департаменте, все финалисты будут награждены дипломами и поощрены ценными подарками. А вот награждение победителей пройдёт уже в мае - после проведения весенне-летнего этапа конкурса.
Напомним, что по итогам конкурса "Лучший дворник - 2022", победителем зимнего этапа стала Татьяна Матвеева из Канавинского района, а весеннего - Вера Горшкова из Автозаводского района.
Также напомним, что в августе 2022 году лучшим ТСЖ Нижнего Новгорода было признано "Тимирязева, 44".
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