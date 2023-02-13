Свет и отопление частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 22 марта Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 22 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет ограничено в двух административных зданиях на улице Космонавта Комарова, 2Б, 2Г. В них расположены Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №20 и торговые павильоны.

С 14:00 до 19:00 без света останутся жилые дома на ул. Усиевича, 2а, 4; ул. Сухопутной,1а.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в многоквартирных домах на улице Мокроусова № 13, 15, 17.

В Московском районе в связи с плановыми работами будет отключено центральное отопление на ул.Куйбышева, 7. Тепла в доме не будет с 9:00 до 15:00.

Кроме того, без света останутся более 230 квартир в доме №22 по улице Народной. Отключения анонсированы с 10:00 до 17:00.

В Советском районе непродолжительное отключение электричества произойдёт на улице им.Генерала Ивлиева, 10/1. Света в многоквартирном доме не будет с 8:00 до 11:00.

На проспекте Гагарина в районе домов № 13 и 13а будет производиться обрезка деревьев в пролёте опор электроснабжения. В связи с этим с 9:00 до 13:00 дома будут обесточены.

Точечные отключения запланированы также с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Пушкина, 38, 38а, 40а, 42, 42а, 44, 46; ул. Шорина ул; 16, 16а, 18, 18а, 20а.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. 40 лет Октября, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14; ул. Широтной, 1, 2, 3, 3а, 4, 5; ул. Энергетиков, 4, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 10.