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Общество

Дома в шести районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 23 марта

23 марта 2023 09:28  [2] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 22 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе ев улице Сергея Есенина в домах № 4, 4а, 4б с 9:00 до 13:00 будет отключено отопление.

Кроме того, на некоторых улицах произойдут отключения электропитания. В частности, с 9:00 до 17:00 бес света останутся дома по следующим адресам: ул. Болотникова, 1; Камчатский пер., 12а, 13а, 13б, 14а, 15а; ул. Рижская, 22, 30, 33, 35, 37, 39, 258; ул. Щорса, 33; ул. Вязниковская, 1, 2а, 3, 5, 6, 11, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29а, 30, 31.

В Нижегородском районе будет ограничена подача теплоснабжения по адресам: ул. Ковровская, 49 и ул. Радужная, 3. Батареи остынут с 9:00 до 16:00.

Также в районе будет ненадолго ограничена подача электроэнергии. С 10:00 до 12:00 света не будет на ул. Большая Печерская, 11, 13, 13А; ул. Ульянова, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38;

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 отключения света произойдут по адресам: 1-я Дубравная ул., 1, 2, 3, 4; 2-я Дубравная ул., 1, 2, 3, 4; 3-я Дубравная ул., 1, 2, 3, 4; 4-я Дубравная ул., 1, 2, 3, 4; 5-я Дубравная ул., 1, 2; 1-я Озерная ул., 1, 2, 3, 4; 2-я Озерная ул.,1, 2, 3.

Также с 12:00 до 17:00 электричество будет отключено на улице Стрелковой в домах № 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 78а, 80.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат по нескольким адресам: на ул. Бекетова, 84, 86, 88, 90; ул. Кузнечихинская, 75; ул. Норвежская ул; 21, 23, 25, 31, 33, 37; ул. Эльтонская, 25, 50.

В Автозаводском районе запланированы точечные отключения электричества с 13:00 до 18:00 на ул.Советской Армии,15а и ул. Строкина,17а и 17б.

В Приокском районе будет обесточен всего один дом на ул.40 лет Победы, 4. При этом, с 9:00 до 16:00 без света останутся жильцы более 330 квартир.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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