Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Общество

Суд отменил приостановку лицензии регоператора "Реал-Кстово"

13 марта 2026 13:29 Общество
Суд отменил приостановку лицензии регоператора Реал-Кстово

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал ООО "Реал-Кстово" и временно приостановил действие уведомления о заморозке его лицензии.

Компания обратилась в суд с просьбой принять предварительные обеспечительные меры. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия приостановило действие лицензии общества с 25 февраля по 26 апреля 2026 года.

Речь идет о лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности — это сбор, транспортировка, обработка и размещение мусора. Основанием для приостановки стало то, что, по мнению ведомства, компания в установленный срок не устранила нарушения лицензионных требований, выявленные при периодическом подтверждении соответствия.

"Реал-Кстово" с 2018 года работает в статусе регионального оператора по обращению с ТКО в Кстовском округе на основании соглашения с Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Этот статус присвоен сроком на 10 лет.

Компания не согласилась с этим и обжаловала уведомление. В суде представители "Реал-Кстово" указали, что остановка деятельности приведет к сбоям в системе обращения с отходами в Кстовском округе. Фактически, это повлечет негативные последствия не только для компании, но и для жителей округа.

Суд изучил представленные материалы и согласился с доводами заявителя. В определении отмечается, что предварительные обеспечительные меры могут применяться, если их непринятие способно причинить значительный ущерб или затруднить защиту прав заявителя.

В итоге арбитражный суд удовлетворил заявление компании и приостановил действие уведомления о приостановке лицензии. Мера будет действовать на время рассмотрения спора и позволяет "Реал-Кстово" продолжить работу до окончательного разрешения вопроса в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор потребовал сотни миллионов рублей с нижегородских операторов отходов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

