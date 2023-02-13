Первые консультации начали оказывать в окнах "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первые консультации для нижегородских предпринимателей прошли в окнах "Мой бизнес" на базе "Центра поддержки предпринимательства". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время своей встречи с бизнес-сообществом Нижнего Новгорода.

По словам заместителя директора департамента развития предпринимательства и инвестиций мэрии Вадима Власова, на сайте муниципалитета можно будет узнать всю информацию о работе "окон".

"Обсуждение непосредственных проблем предпринимателей и поиск путей их решения при личной встрече – очень важно. Мы постоянно оказываем информационную, консультационную поддержку по телефону, на нашем сайте размещено много полезной информации. Но личная консультация позволяет оперативнее и эффективнее решать возникающие вопросы. Кроме того, это взаимовыгодно. Мы узнаем проблемы предпринимателей, следовательно, можем прорабатывать необходимые меры поддержки", - отметил Вадим Власов.

Любой предприниматель Нижнего Новгорода сможет получить консультацию по своему вопросу, подчеркивают в мэрии.

"Мы достаточно молодое предприятие, работаем всего год. Вопросов еще много. И для нас любые меры поддержки будут полезны. Очень понравился формат консультации «с глазу на глаз»: задаешь вопрос и сразу получаешь ответ. Надеюсь, что мы и дальше будем сотрудничать с департаментом развития предпринимательства", - отметила индивидуальный предприниматель Светлана Томилова.

Для записи на консультацию необходимо обратиться в АНО "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода" по телефону 416-40-44 или написать в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей пригласили к участию в бесплатном вебинаре по мерам поддержки российских экспортеров в 2023 году.