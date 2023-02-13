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Общество

Около 40 сотрудников АО "Нижегородский водоканал" приняли участие в акции "День донора"

23 марта 2023 18:56  [104] Общество
Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Ежегодная акция "День донора" состоялась на Нижегородской станции аэрации 22 марта. В ней приняли участие 38 сотрудников из различных структурных подразделений АО "Нижегородский водоканал".

Многие сотрудники принимали участие в акции уже не в первый раз. Заместитель начальника отдела подбора, оценки и развития персонала Мишанова Юлия сдавала кровь уже в девятый раз.

"Донором я являюсь с 2010 года. Регулярно принимаю участие в акциях, которые проводятся как у нас в водоканале, так и в Нижегородском областном центре крови. Сдаю кровь потому, что хочу помочь тем людям, которые в ней нуждаются. Считаю такую помощь крайне важной", – рассказала Юлия. 

Были и те сотрудники Нижегородского водоканала, кто принял участие в акции впервые. Например, ведущий специалист отдела учета и расстановки кадров АО "Нижегородский водоканал" Наталья Леонтьева.

"Подобные акции проходят в Нижегородском водоканале уже не в первый раз, но прежде я не решалась принимать в них участие. Вид крови меня немного пугает. Но в этом году я, наконец, смогла побороть свой страх. Пусть моя кровь поможет спасти чью-то жизнь", – заявила Наталья Леонтьева.

Коллега Натальи специалист по кадрам первой категории отдела учета и расстановки кадров Юлия Ильина тоже сдавала кровь в первый раз, так как решила поддержать коллегу.

"Раньше я никогда не сдавала кровь, тоже немного побаивалась этой процедуры. Но когда Наталья недавно сказала, что собирается принять участие в акции, даже несмотря на то, что боится вида крови, я решила её поддержать. Вдвоём было не так страшно, крови сдали в два раза больше, а это значит, что врачи теперь смогут спасти больше людей", – рассказала Юлия.

Акция "День донора" проводится в АО "Нижегородский водоканал" два-три раза в году уже много лет подряд. Её организацией со стороны АО "Нижегородский водоканал" занимается документационно-организационное управление. Сотрудники управления оповещают сотрудников о возможности принять участие в акции, договариваются о месте и времени её проведения, готовят списки доноров, занимаются заказом корпоративного автобуса для тех, кто желает принять участие в "Дне донора", но работает на других объектах водоканала. 

"В очередной раз состоявшийся на базе Нижегородского водоканала "День донора" показал неравнодушие наших сотрудников. Работники водоканала осознанно идут на этот шаг, понимая, что их кровь может спасти жизнь человека", – резюмировал начальник документационно-организационного управления Николай Лешков.

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Теги:
Водоканал донор
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