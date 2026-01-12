Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 января 2026 15:26Мэрия прокомментировала запрет на фотосъемку в парке имени 1 Мая
12 января 2026 14:57Нижегородке пришлось доказывать в суде, что она жива
12 января 2026 14:51Автобус №52 запустили вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде
12 января 2026 14:14Нижний Новгород вошел в топ-100 самых безопасных городов мира
12 января 2026 13:4038 человек доставили в нижегородский вытрезвитель за новогодние каникулы
12 января 2026 12:53Автобус №130 начал курсировать между Кстовом и Нижним Новгородом
12 января 2026 12:43Более 150 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
12 января 2026 12:29Городская баня в Богородске возобновит работу 16 января
12 января 2026 12:12Мудров выразил надежду найти инвестора для фуникулера в Городце
12 января 2026 12:06Новый ФАП открыли в деревне Чертас Большеболдинского округа
Общество

Автобус №52 запустили вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде

12 января 2026 14:51 Общество
Автобус №52 запустили вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде запущен новый автобусный маршрут №52, который частично дублирует приостановленные трамвайные линии №3 и №21. Он соединяет парк "Дубки", Комсомольскую площадь и площадь Горького. Об этом сообщили в ЦРТС региона. 

Автобусы следуют от станции метро "Пролетарская" по улицам Глеба Успенского, Космонавта Комарова, проспекту Ленина, бульвару Заречному, улицам Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовской, через Комсомольскую площадь, Окский съезд, площадь Лядова и далее – до площади Горького.

В ЦРТС отметили, что из-за загруженности дорог, особенно скопления легковых автомобилей, автобусы не могут проезжать по улицам Адмирала Макарова и Даргомыжского. Центр призывает водителей быть внимательными и не мешать движению общественного транспорта.

Трамваи №3 и №21 не ходят с 15 декабря. На участке от Комсомольской площади до парка "Дубки" ведется капитальный ремонт трамвайных путей. Работы планируется завершить к ноябрю 2026 года, за это время будет обновлено 8,3 км рельсов.

Напомним также, что с 1 января 2026 года в Нижнем Новгороде изменилась схема движения ряда автобусных маршрутов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы маршруты Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 12:53Автобус №130 начал курсировать между Кстовом и Нижним Новгородом
31 декабря 2025 11:43Нижегородские трамваи №18 и №2 возобновили движение
30 декабря 2025 10:16Проезд в общественном транспорте Дзержинска подорожает с 1 января
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных