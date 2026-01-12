Автобус №52 запустили вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде запущен новый автобусный маршрут №52, который частично дублирует приостановленные трамвайные линии №3 и №21. Он соединяет парк "Дубки", Комсомольскую площадь и площадь Горького. Об этом сообщили в ЦРТС региона.

Автобусы следуют от станции метро "Пролетарская" по улицам Глеба Успенского, Космонавта Комарова, проспекту Ленина, бульвару Заречному, улицам Адмирала Макарова, Даргомыжского, Молитовской, через Комсомольскую площадь, Окский съезд, площадь Лядова и далее – до площади Горького.

В ЦРТС отметили, что из-за загруженности дорог, особенно скопления легковых автомобилей, автобусы не могут проезжать по улицам Адмирала Макарова и Даргомыжского. Центр призывает водителей быть внимательными и не мешать движению общественного транспорта.

Трамваи №3 и №21 не ходят с 15 декабря. На участке от Комсомольской площади до парка "Дубки" ведется капитальный ремонт трамвайных путей. Работы планируется завершить к ноябрю 2026 года, за это время будет обновлено 8,3 км рельсов.

Напомним также, что с 1 января 2026 года в Нижнем Новгороде изменилась схема движения ряда автобусных маршрутов.