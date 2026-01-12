Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Мэрия прокомментировала запрет на фотосъемку в парке имени 1 Мая

12 января 2026 15:26 Общество
Мэрия прокомментировала запрет на фотосъемку в парке имени 1 Мая

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском парке имени 1 Мая не вводили запрет на фотосъёмку в личных целях. Нижегородцы и туристы могут свободно снимать фото и видео на мобильные телефоны и любительские камеры без необходимости получать разрешение. 

Однако, как НИА "Нижний Новгород" пояснили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода", использование профессионального оборудования требует предварительного согласования. Это правило касается съёмок для СМИ, коммерческих проектов или других видов профессиональной деятельности. Такие меры необходимы для того, чтобы не мешать другим посетителям и обеспечить сохранность объектов парковой инфраструктуры.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что нижегородцу запретили снимать в парке имени 1 Мая без специального разрешения. Он фотографировал птиц на две камеры.

В дирекции уточнили, что у посетителя действительно было профессиональное оборудование, и его лишь уведомили о необходимости согласовать съёмку. При этом мужчине не запрещали находиться в парке или продолжать прогулку.

Аналогичные правила действуют и в парке "Швейцария".

Ранее сообщалось, что в парке имени 1 Мая заработала ледяная горка с девятиметровым спуском.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

