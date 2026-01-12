Мэрия прокомментировала запрет на фотосъемку в парке имени 1 Мая Общество

Фото: Александр Воложанин

В нижегородском парке имени 1 Мая не вводили запрет на фотосъёмку в личных целях. Нижегородцы и туристы могут свободно снимать фото и видео на мобильные телефоны и любительские камеры без необходимости получать разрешение.

Однако, как НИА "Нижний Новгород" пояснили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода", использование профессионального оборудования требует предварительного согласования. Это правило касается съёмок для СМИ, коммерческих проектов или других видов профессиональной деятельности. Такие меры необходимы для того, чтобы не мешать другим посетителям и обеспечить сохранность объектов парковой инфраструктуры.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что нижегородцу запретили снимать в парке имени 1 Мая без специального разрешения. Он фотографировал птиц на две камеры.

В дирекции уточнили, что у посетителя действительно было профессиональное оборудование, и его лишь уведомили о необходимости согласовать съёмку. При этом мужчине не запрещали находиться в парке или продолжать прогулку.

Аналогичные правила действуют и в парке "Швейцария".

