Дома в пяти районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 24 марта Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 24 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Автозаводском районе с 10:00 до 17:00 без света останутся многоквартирные дома на ул. Дружаева, 3, 5 и ул. Переходникова, 11, 13, 15.

В Канавинском районе будет отключено горячее водоснабжение в жилом доме на ул. Сергея Есенина, 6 с 9:00 до 13:00.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии по адресам: ул. Декабристов, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ул. Лебедева-Кумача, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Ухтомского,55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72.

В Советском районе с 9:00 до 12:00 без света останутся дома на улице Родниковой: № 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95;

На улице Надежды Сусловой с 9:00 до 15:00 электричество отключат в домах № 4/1, 6.

С 9:00 до 16:00 отключения произойдут по адресам: ул. Моховая, 21а, 21б, 23а, 23, 25, 25а; ул. Юбилейная ул; 17, 17а, 18, 19а, 20, 21.

С 13:00 до 16:00 в связи с работами на электросетях в районе Ванеева - Гужевой будут обесточены дома по следующим адресам: Агрономическая, 116, 118; ул. Ванеева,109, 113, 117; ул. Верхнеудинская, 35, 37, 38, 40; ул. Гужевая ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Канашская, 52а, 53б, 53а; Прудный пер., 16, 18, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24; ул. Рыбинская, 67, 88, 90, 92.

Помимо этого, в некоторых домах с 10:00 до 16:00 будет отключено горячее водоснабжение: на ул. Генерала Штеменко, 9/16, бульваре 60-летия Октября,18.

В Сормовском районе с 7:30 отключено электричество на ул. Мокроусова, 2, 4, 6, 10а; ул. Светлоярской, 25. Свет появится в 16:00.

С 8:40 до 17:00 электричества не будет на ул. Баренца, 1, 11, 13; пр. Кораблестроителей, 2; ул. Василия Иванова,15, 16, 17, 18, 19; 48, 49, 50, 51, 52.

С 9:00 до 16:00 полностью обесточены улицы Заболотная и Красных Зорь, на улице Беринга - дома № 15-33. Также до 17:00 без электропитания остался торговый центр по адресу: ул. Дмитрия Павлова,13.

В Нижегородском районе с 9:00 до 13:00 отключение электроэнергии произойдёт на улице Грузинской. Без света останутся дома № 2, 2, 3а, 4, 9, 9в, 9г, 11, 12а, 13, 16.