Юрий Шалабаев: "Культура Нижнего Новгорода складывалась на протяжении столетий" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем работников культуры, а также с Днем театра.

"Культура Нижнего Новгорода складывалась на протяжении столетий. Она сформировалась из традиций и достижений многих народов и стала общенациональным достоянием. И сейчас тысячи талантливых профессионалов работают в сферах музейного дела, нашего многовекового наследия, театра, книгоиздания, в средствах массовой информации. Они помогают сделать культуру доступной для всех слоев населения и способствуют ее распространению по всей стране и за ее пределами.

Сегодня, когда мы так нуждаемся в культуре и ее силе объединения, хочу особенно подчеркнуть значение театра. Это одно из древнейших искусств, которое не только развлекает, но и помогает нам лучше понимать людей, себя и мир вокруг. Приходя в театр, мы видим красоту и глубину человеческих отношений, узнаем о разных культурах и традициях, переживаем вместе с героями разные эмоции. Культура объединяет людей разных возрастов, национальностей и социальных групп, позволяя нам находить общие точки контакта и совместно открывать новые грани искусства.

Желаю всем работникам культуры продолжать творить, вдохновляться друг другом и нашим прекрасным городом!", - сказал Юрий Шалабаев.