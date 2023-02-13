Юрий Шалабаев наградил лучших работников культуры в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев накануне профессионального праздника работников культуры наградил лучших сотрудников муниципальных учреждений допобразования. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Согласно информации, всего награды были вручены 55 сотрудникам городских культурных учреждений.
Как подчеркнул мэр, сфера культуры в Нижнем Новгороде с каждым годом становится все более популярной у нижегородцев и гостей города.
"В прошлом году 6 миллионов 200 человек посетили мероприятия учреждений культуры: театральные постановки, выставки, концерты. Для сравнения, это в полтора раза больше, чем в допандемийном 2019 году. И в этом, безусловно, ваша заслуга, заслуга вашего таланта и любви к своему делу", - отметил глава города.
Директор городского департамента культуры Светлана Гуляева рассказала о культурных проектах, реализованных в областном центре за последнее время. В их числе "Пушкинская карта", фестивали, и конкурсы, мероприятия в обновленном парке "Швейцария", и многие другие.
Награжденные работники культуры, в свою очередь, отметили традиции Нижнего Новгорода как города культурного и подарившего стране множество различных талантливых людей.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев наградил более 30 призеров конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий "Новогодний Нижний-2023".
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