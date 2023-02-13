Глеб Никитин и замминистра строительства и ЖКХ РФ провели совещание в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин провели совещание в Нижнем Новгороде.
Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор, Никита Стасишин в ходе своего визита в регион осмотрел ЖК "Новинки Smart City", "Солнечный" и "Гелиос".
"Всё это - примеры разных подходов к решению вопросов обманутых дольщиков. Мы показали и наши проекты комплексного развития территорий", - подчеркнул Глеб Никитин.
Он также сообщил, что в ходе совещания были затронуты вопросы, касающиеся объектов незавершённого строительства, и предложения от региона о развитии ипотечных программ.
"Направлений взаимодействия с Минстроем РФ очень много. Продолжаем работу!", - резюмировал губернатор.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+