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Политика

Глеб Никитин и замминистра строительства и ЖКХ РФ провели совещание в Нижнем Новгороде

24 марта 2023 19:50  [42] Политика
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин провели совещание в Нижнем Новгороде.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор, Никита Стасишин в ходе своего визита в регион осмотрел ЖК "Новинки Smart City", "Солнечный" и "Гелиос".

"Всё это - примеры разных подходов к решению вопросов обманутых дольщиков. Мы показали и наши проекты комплексного развития территорий", - подчеркнул Глеб Никитин. 

Он также сообщил, что в ходе совещания были затронуты вопросы, касающиеся объектов незавершённого строительства, и предложения от региона о развитии ипотечных программ.

"Направлений взаимодействия с Минстроем РФ очень много. Продолжаем работу!", - резюмировал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Строительство
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