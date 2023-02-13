Андрей Саносян проведет личный прием граждан 19 апреля Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян 19 апреля проведет личный прием граждан в приемной губернатора и правительства региона.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Андрей Саносян координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по вопросам:

- формирования и реализации региональной промышленности и инновационной политики;

- осуществления единой стратегии по развитию и укреплению предпринимательского сектора экономики, регулированию и координации в сфере развития и поддержки предпринимательства, потребительского рынка и услуг, а также в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- осуществления лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных, металлов, цветных металлов в рамках полномочий, определенных законодательством Российской Федерации;

- реализации государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство, растениеводство, карантин растений, мелиорацию, плодородие почв, использование земель сельскохозяйственного назначения, регулирование рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, устойчивое развитие сельских территорий, пищевую и перерабатывающую промышленность, включая обеспечение продовольственной безопасности, а также в области пчеловодства;

- формирования и реализации государственной политики в сфере ветеринарии Нижегородской области;

- формирования и реализации государственной политики в области содействия занятости населения.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требует личное участие заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

Желающим предварительно записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области. Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Рекомендуемая продолжительность приема одного заявителя - 15-20 минут. Встреча пройдет с соблюдением требований закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции».

Справочная информация - по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39 и 8 (800) 302 0770.