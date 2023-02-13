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Общество

Дороги в центральной части Нижнего Новгорода отремонтируют по требованию прокуратуры

27 марта 2023 16:46  [71] Общество

Дороги в центре Нижнего Новгорода приведут в порядок после внесенного представления от прокуратуры региона в городскую администрацию.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратурой было оценено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

По итогам проверки были выявлены нарушения в содержании дорог по улицам Белинского, Ижорской, Невзоровых, Короленко, Тверской, Новой и ряда других.

Отмечается, что работы на некоторых участках начались.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после обрушения деревянного моста в Семеновском районе.

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Теги:
Дороги Прокуратура
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