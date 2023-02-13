АРТ-фестиваль "Роза Ветров" пройдёт в Нижнем Новгороде с 20 по 30 апреля.
Как сообщают организаторы, Нижний Новгород принимает фестиваль в статусе "Молодёжной столицы России". Мероприятия в рамках фестивальной программы пройдут в Нижегородской филармонии им. М.Л. Ростроповича, театре "Вера", Центральном дворце культуры железнодорожников и ТЮЗе.
В программе фестиваля этого года значатся: Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества, цикл мастер-классов и творческие встречи с именитыми педагогами страны. Показать свое мастерство смогут коллективы и исполнители в возрасте до 25 лет, воспитанники профессиональных учебных заведений, а также любители.
Стоит отметить, что впервые в истории фестивального движения вводится новое направление "Школьное творчество", где свое мастерство покажут ученики общеобразовательных школ и лицеев. Особое внимание отведено и дошкольникам, воспитанникам детских садов - в номинации "Лучики".
Заявки для участия в фестивале принимаются до 13 апреля.
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