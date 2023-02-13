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Культура и отдых

АРТ-фестиваль "Роза Ветров" пройдёт в Нижнем Новгороде

28 марта 2023 13:19  [108] Культура и отдых

АРТ-фестиваль "Роза Ветров" пройдёт в Нижнем Новгороде с 20 по 30 апреля.

Как сообщают организаторы, Нижний Новгород принимает фестиваль в статусе "Молодёжной столицы России". Мероприятия в рамках фестивальной программы пройдут в Нижегородской филармонии им. М.Л. Ростроповича, театре "Вера", Центральном дворце культуры железнодорожников и ТЮЗе.

В программе фестиваля этого года значатся: Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества, цикл мастер-классов и творческие встречи с именитыми педагогами страны. Показать свое мастерство смогут коллективы и исполнители в возрасте до 25 лет, воспитанники профессиональных учебных заведений, а также любители.

Стоит отметить, что впервые в истории фестивального движения вводится новое направление "Школьное творчество", где свое мастерство покажут ученики общеобразовательных школ и лицеев. Особое внимание отведено и дошкольникам, воспитанникам детских садов - в номинации "Лучики".

Заявки для участия в фестивале принимаются до 13 апреля.

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Теги:
Искусство культура Фестиваль
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