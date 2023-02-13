Праздничная иллюминация появится на телебашне в Нижнем Новгороде к 155-летию Максима Горького Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Праздничная иллюминация появится на телебашне в Нижнем Новгороде к 155-летию Максима Горького. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, архитектурно-художественная подсветка включится сегодня с 19:15 до 23:00.

Световое панно телебашни будет стилизовано под книжную страницу, также его украсит графический портрет писателя. На медиаэкране будут транслироваться надписи: "Максим Горький - 155 лет", "Максим Горький – наше культурное достояние", "Нижний гордится!", а также цитаты из его произведений: "Любите книгу – источник знания", "Человек - это звучит гордо!".

"История нашего города неразрывно связана с великим земляком. Многие знаковые места нашли отражение на страницах его бессмертных произведений, в его честь названы улица и площадь, находящиеся в шаговой доступности от телецентра. Символично, что и сам областной телецентр с момента основания в 1958 году и долгие годы после этого назывался "Горьковский", - рассказал и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов.

Ранее сообщалось, что нижегородские учреждения культуры подготовили более 100 мероприятий к 155-летию Максима Горького.

Также напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.