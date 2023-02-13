Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали приводить город в порядок после зимы Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали приводить город в порядок после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде начнется 5 апреля и продлится до 15 мая, но в связи с установившейся теплой погодой работы начались раньше.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, подрядные организации уже приступили к мойке дорог и тротуаров, промывке ограждений, урн, остановок и фасадов домов, очистке газонов от мусора. Кроме того, дорожные службы чистят прибордюрные полосы от грязи и песка, скопившиеся после зимы. Также в районах проводят ямочный ремонт дорог.

Так, в Канавинском районе очищают прибордюрные полосы по улице Сергея Акимова, на улице Бетанкура приводят в порядок газоны. На улицах Чкалова, Октябрьской Революции, Самаркандской, Керченской, Советской, Волжской набережной, Мещерском бульваре и Московском шоссе дорожные рабочие убирают мусор. Работы ведутся по всему району.

В Сормовском районе уже очищены прибордюрные полосы на ул.Станционной, ул.Васенко, ул.Щербакова. На ул.Льва Толстого, Зайцева, Базарной устраняют мелкие дефекты дорожного покрытия с использованием рециклера. Также ведется очистка ливневых колодцев.

В Приокском районе работы идут на дублерах проспекта Гагарина, на улицах Пятигорской, Бонч-Бруевича, Горной. Кроме того, рабочие приступили к покраске лавочек и урн, проверке ливневых колодцев.

В Советском районе за прошедшие сутки уборка прошла на улицах Бекетова, Ошарской, Юбилейной, Медицинской, Рокоссовского, Адмирала Васюнина, Ванеева, Академика Сахарова, Барминской и других

В Нижегородском районе проводятся работы по очистке улиц от песка и грунтовых наносов, оставшихся в местах таяния снега и стока воды. Проведена работа по очистке быстротоков на склонах, ливневых лотков и дождеприемных колодцев ливневой канализации. Также идет мойка фасадов зданий на Нижне-Волжской набережной.

В Московском районе коммунальные службы уже с 15 марта приступили к уборке района после зимы. На данный момент очищено от мусора 150 кв.м газонов, 29 370 пог.м прибордюрных полос, произведена мойка 13 493 пог. м колесоотбойного бруса. Также ямочный ремонт прошел на площади 150 кв.м. Кроме того, почти на 45% дворовых территориях собран мусор и подметены проезды.

В Автозаводском районе в ходе месячника по благоустройству кроме вывоза мусора и очистки газонов планируется отремонтировать 89 детских и 6 спортивных площадок, ликвидировать 5 несанкционированных свалок мусора, отремонтировать 93 контейнерные площадки, установить 103 урны. Сейчас ведется ремонт урн, очистка ограждений, сбор мусора.

В Ленинском районе с начала недели велись работы по очистке прибордюрных полос на улице Новикова-Прибоя, основной магистрали и второстепенной дороги проспекта Ленина, ямочному ремонту на улицах Переходникова, Кировской и Дружбы. Также рабочие откачивали воду на проспекте Ленина, 62-64, улице Удмуртской в районе дома №8 и улице Героя Попова, 47. Сейчас идет уборка мусора в сквере у гостиницы "Заречная", на территории около озера Силикатное, в скверах им. Луначарского, им.Воротынского, "Техноткань". На Комсомольской площади, проспекте Ленина и улице Июльских дней планируется мойка ограждений безопасности. Ямочный ремонт пройдет на улицах Даргомыжского, Баумана, проспекте Ленина, а также перекрестке улиц Переходникова - Новая Лесная.