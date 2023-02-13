Нижегородец погиб от ожогов из-за возгорания электросамоката Происшествия

Житель Нижнего Новгорода погиб от ожогов из-за возгорания электросамоката, который заряжался в квартире погибшего.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, по предварительным данным в ночь на 26 марта текущего года в одной из квартир многоэтажки по улице Надежды Сусловой произошло самопроизвольное возгорание электросамоката, который в этот момент находился на зарядке.

Пострадавшей мужчина 35 лет был доставлен с ожогами в ожоговый центр Приволжского медуниверситета, однако от полученных повреждений он скончался.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Организована проверка.