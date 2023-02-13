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Происшествия

Нижегородец погиб от ожогов из-за возгорания электросамоката

30 марта 2023 09:31  [138] Происшествия

Житель Нижнего Новгорода погиб от ожогов из-за возгорания электросамоката, который заряжался в квартире погибшего.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, по предварительным данным в ночь на 26 марта текущего года в одной из квартир многоэтажки по улице Надежды Сусловой произошло самопроизвольное возгорание электросамоката, который в этот момент находился на зарядке.

Пострадавшей мужчина 35 лет был доставлен с ожогами в ожоговый центр Приволжского медуниверситета, однако от полученных повреждений он скончался.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Организована проверка.

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Теги:
самокат Следственное управление
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