Нижегородец погиб от ожогов из-за возгорания электросамоката

Житель Нижнего Новгорода погиб от ожогов из-за возгорания электросамоката, который заряжался в квартире погибшего.
Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, по предварительным данным в ночь на 26 марта текущего года в одной из квартир многоэтажки по улице Надежды Сусловой произошло самопроизвольное возгорание электросамоката, который в этот момент находился на зарядке.
Пострадавшей мужчина 35 лет был доставлен с ожогами в ожоговый центр Приволжского медуниверситета, однако от полученных повреждений он скончался.
Выясняются все обстоятельства происшествия. Организована проверка.
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