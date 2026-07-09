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Происшествия

Нижегородке вернут 200 000 рублей за щенка, которого она так и не получила

09 июля 2026 09:00 Происшествия
Нижегородке вернут 200 000 рублей за щенка, которого она так и не получила

Фото: Кира Мишина

Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил решения нижестоящих инстанций по спору о возврате аванса за щенка породы бишон фризе мини. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Канавинский районный суд Нижнего Новгорода 5 ноября 2025 года, а затем и Нижегородский областной суд 17 февраля 2026 года встали на сторону покупательницы.

История началась с объявления о продаже собак из Республики Корея, размещенного онлайн. Женщина связалась с продавцом, планируя приобрести щенка для последующего разведения. После переписки и просмотра фото и видео она выбрала подходящего щенка и перевела 200 000 рублей в качестве аванса.

После оплаты у покупательницы появились сомнения в состоянии здоровья щенка. Ответчик их не опровергла, и истец потребовала вернуть деньги. Продавец заявила, что аванс возврату не подлежит, и предложила другого щенка, однако остальные варианты не соответствовали заявленным требованиям.

Покупательница обратилась в суд. В ответ продавец подала встречный иск, утверждая, что стороны договорились не о покупке, а об услуге по поиску и подбору щенка, и эта услуга была полностью оказана.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что между сторонами фактически был заключен договор купли-продажи щенка, а не соглашение об оказании услуг. При этом закон «О защите прав потребителей» в данном случае не применим, поскольку собака приобреталась для разведения, а не для личных нужд.

Так как сделка в итоге не состоялась, а аванс возвращен не был, суд взыскал с продавца 200 000 рублей. В требованиях о компенсации морального вреда, штрафе и неустойке отказано. Встречный иск также остался без удовлетворения.

Кассационный суд не нашел оснований для пересмотра дела и подтвердил, что деньги за несостоявшуюся сделку должны быть возвращены.

Ранее сообщалось, что нижегородец вернул бывшей девушке шпица после вмешательства приставов.

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Теги:
Собаки Суд
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