Андрей Тарасов поможет жителям Нижегородского района Нижнего Новгорода в решении коммунальных проблем Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов поможет жителям Нижегородского района Нижнего Новгорода в решении коммунальных проблем.

Как сообщается на сайте нижегородского парламента, в рамках недели приёмов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутат Законодательного Собрания провёл очередной приём граждан.

Так, жители с улицы Радужной обратились к депутату с просьбой помочь выполнить проект благоустройства территории вокруг своего жилого дома. Андрей Тарасов пообещал переговорить с ректором Архитектурно-строительного Университета Дмитрием Щёголевым, чтобы в рамках практических занятий студенты смогли помочь жителям выполнить этот проект.

Жители многоквартирных домов с Казанского шоссе обеспокоены отсутствием спортивных и детских площадок во дворах и заменой аварийного электрокабеля.

"Пообещал направить обращение в АО "Россети" и вместе с жителями в апреле с выходом на место будем решать, где установить новые спортивные тренажёры и детское игровое оборудование", - сказал Андрей Тарасов.

В ходе приёма также депутат принял решение помочь приобрести новые снегоуборочные роторы для школ № 22 и № 103. Направил обращение в Домуправляющую компанию Нижегородского района для оперативного реагирования по вопросу жителей с улицы Ильинской, которые пожаловались на протекающую кровлю дома.

Также парламентарий поддержал обращение коллектива Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова об оказании помощи в издании книги в память о Надежде Николаевне Белик, которая более 50 лет проработала в этом Дворце, из них 30 лет была директором.

"Провёл очередной приём жителей Нижегородского района. Как всегда, обращений много и все они должны быть оперативно решены", - отметил Андрей Тарасов.