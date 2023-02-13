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Общество

Корсовет по духовно-нравственному воспитанию создан в Приокском районе Нижнего Новгорода

31 марта 2023 18:58  [49] Общество

Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи создан в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте Нижегородской епархии.

Соглашение подписали глава Приокского района Михаил Шатилов, благочинный Приокского округа Нижегородской епархии иерей Владимир Панин, и начальник управления образования администрации Приокского района Нижнего Новгорода Наталья Фомина.

В рамках работы совета будут проводиться просветительские и воспитательные мероприятия, направленной на формирование у населения района жизнеспособного мировоззрения на основе традиционных духовно-нравственных и патриотических ценностей.

Ключевыми задачами станут разработка проектов, программ, организация конференций, круглых столов, чтений, конкурсов, фестивалей, реализуемых Нижегородской епархией и посвященных проблемам духовно-нравственного просвещения и воспитания молодежи.

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Теги:
Епархия Приокский район Религия
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