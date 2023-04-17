Евгений Люлин: Если бы не труд ликвидаторов последствия радиационных аварий имели бы глобальный характер

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратился к нижегородцам, участникам участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий и катастроф. Текст обращения распространила пресс-служба нижегородского парламента.
"Уважаемые нижегородцы!
Сегодня исполняется 37 лет со дня трагических событий на Чернобыльской АЭС. Радиационному облучению тогда подверглись сотни тысяч людей, многие потеряли здоровье и кров.
В этот день мы скорбим по умершим, сострадаем всем, кому пришлось пережить трагедию. Мы искренне благодарим участников ликвидации последствий чернобыльской аварии. Они проявили мужество и героизм, предотвратили дальнейшее распространение радиации. Если бы не труд ликвидаторов, пожарных, спасателей, врачей, эти последствия имели бы глобальный характер.
Трагические уроки прошлого нельзя забывать. Власть и общество должны сделать всё для того, чтобы радиационные аварии и катастрофы стали невозможными в настоящем и будущем", - говорится в заключительной части обращения.
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