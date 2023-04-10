Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2023 08:53  [82] Евгений Люлин: Наши земляки внесли весомый вклад в покорение космического пространства
11 апреля 2023 19:32  [257] Улицы Нижегородского и Канавинского районов Нижнего Новгорода перекроют на Пасху
11 апреля 2023 19:00  [220] Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 16 апреля
11 апреля 2023 18:49  [243] "Технопарк Н2О" начали строить в Дзержинске на территории ОЭЗ "Кулибин"
11 апреля 2023 18:36  [214] Единый реестр военнообязанных создадут в России
11 апреля 2023 18:23  [279] Нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей
11 апреля 2023 18:03  [276] Гериатрическое отделение открылось в городской больнице №2 в Дзержинске
11 апреля 2023 16:58  [310] Сергей Агафонов рассказал о ходе весеннего призыва в армию в Нижегородской области
11 апреля 2023 16:32  [224] Представитель Нижегородской области стал финалистом проекта "Экософия"
11 апреля 2023 15:45  [239] Юрий Шалабаев проверил содержание территорий в Советском районе
Общество

Евгений Люлин: Наши земляки внесли весомый вклад в покорение космического пространства

12 апреля 2023 08:53  [82] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем космонавтики. Текст поздравления распространила пресс-служба нижегородского парламента.

"Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года вошло в мировую историю как день торжества отечественной науки и техники. Полет Юрия Гагарина на корабле "Восток-1" открыл человечеству дорогу в космос.
Мы гордимся тем, что наши земляки внесли вклад в покорение космического пространства. Над выпуском техники и экипировки для космонавтов работали горьковские предприятия "Сокол", "Теплообменник", "Гидромаш" и многие другие. Горьковчане участвовали в строительстве космодрома "Байконур".

Сегодня Российская Федерация входит в клуб ведущих мировых космических держав, успешно реализует научные, коммерческие, оборонные программы. В каждом новом старте космических кораблей отзывается эхом знаменитое гагаринское "Поехали!", напоминающее всему миру о нашем первенстве!

Желаю каждому из нас в День космонавтики задуматься о воплощении в жизнь своей самой смелой мечты и осознать, что нет ничего невозможного!" – говорится в заключительной части поздравления.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Космонавтика Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph