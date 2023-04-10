Евгений Люлин: Наши земляки внесли весомый вклад в покорение космического пространства Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил нижегородцев с Днем космонавтики. Текст поздравления распространила пресс-служба нижегородского парламента.

"Уважаемые нижегородцы!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года вошло в мировую историю как день торжества отечественной науки и техники. Полет Юрия Гагарина на корабле "Восток-1" открыл человечеству дорогу в космос.

Мы гордимся тем, что наши земляки внесли вклад в покорение космического пространства. Над выпуском техники и экипировки для космонавтов работали горьковские предприятия "Сокол", "Теплообменник", "Гидромаш" и многие другие. Горьковчане участвовали в строительстве космодрома "Байконур".

Сегодня Российская Федерация входит в клуб ведущих мировых космических держав, успешно реализует научные, коммерческие, оборонные программы. В каждом новом старте космических кораблей отзывается эхом знаменитое гагаринское "Поехали!", напоминающее всему миру о нашем первенстве!

Желаю каждому из нас в День космонавтики задуматься о воплощении в жизнь своей самой смелой мечты и осознать, что нет ничего невозможного!" – говорится в заключительной части поздравления.