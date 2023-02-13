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Общество

Юрий Шалабаев отметил большой вклад общественных организаций Нижнего Новгорода в работу с людьми с РАС

03 апреля 2023 12:36  [89] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижний Новгород присоединился к акции "Зажги синим", проходящей ежегодно 2 апреля во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Об этом рассказал в своих социальных сетях глава города Юрий Шалабаев.

Синяя подсветка окрасила стены Кремля, своды Канавинского моста, стадион "Нижний Новгород", здание Ярмарки, набережную Федоровского, телебашню, фасад академии "Маяк" им. А.Д. Сахарова и колесо обозрения на пл. Сенной.

Мэр отметил большой вклад общественных организаций города в работу с людьми с РАС.

"В нашем городе есть ряд организаций, которые сделали помощь людям с расстройством аутистического спектра и их семьям делом своей жизни. И это одни из самых активных и позитивных людей, которых только можно встретить! Знаю об этом, потому что администрация города постоянно сотрудничает с ними посредством совместных проектов, городского грантового конкурса "Открытый Нижний", и предоставляя необходимые для их работы помещения. Пользуясь случаем, хочу выразить им большую признательность, а их подопечным сказать, что вы в надёжных руках!", - написал Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее глава города посетил лагерь для детей с расстройством аутистического спектра. Его организатором стал благотворительный фонд "Время РАСсвета", который реализовал проект четырёхдневного лагеря на выигранный в городском конкурсе грант "Открытый Нижний".

"В Нижнем Новгороде очень много неравнодушных людей. Например, благотворительный фонд "Время РАСсвета" организовали мамы особенных детей для бесплатной помощи ребятам с расстройством аутистического спектра. Конечно, муниципалитет должен всеми силами такие проекты поддерживать. Специалисты говорят, что у воспитанников лагеря уже есть определенные успехи, видны изменения в поведении и настроении. Пообщался с ребятами, они довольны, и рассказали, что особенно им понравилось кататься на лошадях. Мы, безусловно, будем поддерживать такие проекты и в дальнейшем, выделять на это финансирование", - отметил Юрий Шалабаев.

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Теги:
Благотворительность Медицина и здоровье
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