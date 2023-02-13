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Общество

Дома в четырёх районах Нижнего Новгорода частично останутся без света 4 апреля

04 апреля 2023 09:17  [111] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 4 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе отключения электричества запланированы на Карповке - по адресам: переулок Грекова, 1, 2, 4; улица Грекова,1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. Света в домах не будет с 9:00 до 17:00.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 будут полностью обесточены улицы Выселочная, Заболотная, Землячки, Якова Шишкина.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 без электричества останутся жилые дома на ул. Заломова, 4, 6, 10. Также в это время отключения произойдут в Слободе Печёры, где без света останутся дома № 153, 159, 163, 173, 176а, 178а, 211, 213, 215б, 215, 217, 219, 219а, 223, 229, 231, 235, 237, а также в Слободе Подновье - полностью.

В Канавинском районе с 10:00 до 16:00 электричество отключат в административном здании по адресу: ул. Гордеевская, 75а.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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