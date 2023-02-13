Концерт пианистки Евы Геворгян состоится в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Концерт пианистки Евы Геворгян состоится в Нижнем Новгороде концертном зале нижегородского центра культуры "Пакгаузы" 7 апреля.

Как сообщает региональный минкульт, мероприятие пройдет в рамках Всероссийских филармонических сезонов Министерства культуры РФ.

Ева Геворгян – лауреат более 40 детских и юношеских конкурсов, в том числе конкурса пианистов имени Фридерика Шопена. Она выступала на одной сцене с Владимиром Спиваковым и Валерием Гергиевым. В 2019 году Ева Геворгян дала сольный концерт на одной из самых значимых мировых концертных площадок – в лондонском Альберт-холле. Также пианистка выступала во Франции, в Германии, Италии и других странах. В июне 2022 года Геворгян завоевала III премию в номинации «Фортепиано» на Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова в Москве. В 2023 году она стала лауреатом I премии Международного конкурса Prix du Bern в Берне, Швейцария.

"Я позволю себе громкое высказывание: считаю, что услышать виртуозную игру Евы Геворгян должен каждый, потому что это подлинный талант, ограненный самозабвенной работой и постоянным стремлением к совершенству. Музыка в исполнении Евы – это чудо, которое останется с вами надолго. Очень рад, что сейчас в Нижнем Новгороде есть возможность услышать пианистку мирового уровня", — отметил художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Алексей Трифонов.

В Нижнем Новгороде пианистка исполнит программу в двух отделениях, состоящую из произведений Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Фридерика Шопена и Ференца Листа.

Напомним, что Всероссийские филармонические сезоны – уникальный гастрольный проект отечественных профессиональных музыкальных коллективов, солистов-инструменталистов и дирижеров.

Программа реализуется в рамках государственной культурной политики по осуществлению равного доступа всех граждан России к культурным ценностям, художественным достижениям и участию в культурной жизни. Программа способствует активизации, развитию и обогащению музыкальной культуры регионов Российской Федерации, воспитанию просвещенного слушателя, созданию условий, направленных на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В 2023 году состоится свыше 300 концертов в 65 городах страны. К участию в гастролях будут привлечены лауреаты престижных всероссийских и международных конкурсов, выдающиеся дирижеры, не менее 30 ведущих федеральных и региональных симфонических оркестров.