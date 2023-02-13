Дома в шести районах Нижнего Новгорода частично останутся без света и горячей воды 5 апреля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 5 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Автозаводском районе с 9:00 до 13:00 запланировано отключение электричества на ул. Веденяпина,7, 9, и ул. Юлиуса Фучика,17,19.

В Советском районе с 9:00 до 15:00 горячее водоснабжение отключат в нескольких домах: на ул. Генерала Штеменко, 9/16 и бул. 60-летия Октября,18.

Кроме того, будет ограничена подача электроэнергии по ряду улиц. В частности, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Агрономическая, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; ул. Уссурийская, 14, 16, 18, 20. С 10:00 до 12:00 свет отключат на ул. Ванеева, 116, 247, 247/1; ул. Рокоссовского,10.

В Ленинском районе с 10:00 до 13:00 горячую воду отключат в многоквартирном доме № 4/2 по ул. Адмирала Макарова.

В Нижегородском районе отключения горячей воды запланированы с 9:00 до 15:00 по адресам: ул. Ковалихинская, 95а, 97, 97а; ул. М. Горького, 250.

С 9:00 до 15:00 без света останутся детки домов по адресам: ул. Ильинская, 91-123; ул. Малая Ямская, 8, 10, 12Б, 16А, 22, 24, 24, 26; ул. Приусадебная, 48, 52, 54, 56; ул.Родионова,15, 17/1, 46, 56, 97, 101, 103, 105, 105а, 105, 107, 107, 107б, 109, 111, 111а, 113а, 113б, 115, 115а, 115б, 117б, 119, 119а, 119б.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Менделеева, 1; ул. Октябрьской Революции, 84, 86; ул. Правды, 5а, 7а, 7, 14, 16, 10/6, 12/5.

В Московском районе с 12:00 до 17:00 без электричества останутся дома по ул. Куйбышева - № 5, 7, 15, 17, 21, 33.