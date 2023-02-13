Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2023 09:22  [1] Дома в шести районах Нижнего Новгорода частично останутся без света и горячей воды 5 апреля
04 апреля 2023 19:56  [213] Эксперты ФоРГО отмечают увеличение индекса социального благополучия в России
04 апреля 2023 19:06  [308] Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий высказался о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры
04 апреля 2023 18:55  [221] "Технопарк Н2О" в Дзержинске включили в федеральный реестр промышленных технопарков России
04 апреля 2023 18:47  [194] Сергей Шойгу: "Весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке"
04 апреля 2023 18:43  [203] Крышку выгребной ямы заменили после падения в нее ребенка в селе Память Парижской Коммуны
04 апреля 2023 18:19  [230] Ремонт в юношеской библиотеке Павлова планируется завершить летом 2023 года
04 апреля 2023 18:01  [262] Набор на бесплатный курс НЕЙМАРК.OpenSourсe.Интенсив с возможностью трудоустройства стартовал в Нижегородской области
04 апреля 2023 17:12  [201] Программа расселения ветхого жилья будет продлена
04 апреля 2023 17:05  [221] Жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за 30 территорий для благоустройства в 2024 году
Общество

Дома в шести районах Нижнего Новгорода частично останутся без света и горячей воды 5 апреля

05 апреля 2023 09:22  [1] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключены от систем ЖКХ 5 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Автозаводском районе с 9:00 до 13:00 запланировано отключение электричества на ул. Веденяпина,7, 9, и ул. Юлиуса Фучика,17,19.

В Советском районе с 9:00 до 15:00 горячее водоснабжение отключат в нескольких домах: на ул. Генерала Штеменко, 9/16 и бул. 60-летия Октября,18.

Кроме того, будет ограничена подача электроэнергии по ряду улиц. В частности, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Агрономическая, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; ул. Уссурийская, 14, 16, 18, 20. С 10:00 до 12:00 свет отключат на ул. Ванеева, 116, 247, 247/1; ул. Рокоссовского,10.

В Ленинском районе с 10:00 до 13:00 горячую воду отключат в многоквартирном доме № 4/2 по ул. Адмирала Макарова.

В Нижегородском районе отключения горячей воды запланированы с 9:00 до 15:00 по адресам: ул. Ковалихинская, 95а, 97, 97а; ул. М. Горького, 250.

С 9:00 до 15:00 без света останутся детки домов по адресам: ул. Ильинская, 91-123; ул. Малая Ямская, 8, 10, 12Б, 16А, 22, 24, 24, 26; ул. Приусадебная, 48, 52, 54, 56; ул.Родионова,15, 17/1, 46, 56, 97, 101, 103, 105, 105а, 105, 107, 107, 107б, 109, 111, 111а, 113а, 113б, 115, 115а, 115б, 117б, 119, 119а, 119б.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Менделеева, 1; ул. Октябрьской Революции, 84, 86; ул. Правды, 5а, 7а, 7, 14, 16, 10/6, 12/5.

В Московском районе с 12:00 до 17:00 без электричества останутся дома по ул. Куйбышева - № 5, 7, 15, 17, 21, 33.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph