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Представительство МИД России в Нижнем Новгороде открыло прием заявок на конкурс "Хочу стать дипломатом".
Согласно информации, конкурс проводится совместно с НГЛУ им. Добролюбова и ННГУ им. Лобачевского.
К участию приглашаются ученики 11 классов из Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей, интересующиеся языками, историей, внешней политикой и дипломатией.
Победители конкурса получат право обучаться на бюджетной основе в ННГУ им.Н.И.Лобачевского (2 целевых места) или в НГЛУ им.Н.А.Добролюбова (3 целевых места).
Финалисты получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, которые могут быть использованы при поступлении в ННГУ или НГЛУ на отличные от "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" направления.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке. При заполнении заявки требуется написать эссе на тему "Почему я хочу стать дипломатом?".
Особо отмечается, что пункте анкеты "вуз" можно выбрать только один университет, впоследствии его нельзя будет изменить.
Заявки принимаются до 12 мая.
Напомним, в марте в Нижнем Новгороде в третий раз стартовал проект "Школа юного дипломата".
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