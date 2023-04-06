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Общество

Представительство МИД России в Нижнем Новгороде открыло прием заявок на конкурс "Хочу стать дипломатом"

06 апреля 2023 11:59  [470] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Представительство МИД России в Нижнем Новгороде открыло прием заявок на конкурс "Хочу стать дипломатом".

Согласно информации, конкурс проводится совместно с НГЛУ им. Добролюбова и ННГУ им. Лобачевского.

К участию приглашаются ученики 11 классов из Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей, интересующиеся языками, историей, внешней политикой и дипломатией. 

Победители конкурса получат право обучаться на бюджетной основе в ННГУ им.Н.И.Лобачевского (2 целевых места) или в НГЛУ им.Н.А.Добролюбова (3 целевых места).

Финалисты получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, которые могут быть использованы при поступлении в ННГУ или НГЛУ на отличные от "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" направления.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке. При заполнении заявки требуется написать эссе на тему "Почему я хочу стать дипломатом?".

Особо отмечается, что пункте анкеты "вуз" можно выбрать только один университет, впоследствии его нельзя будет изменить.

Заявки принимаются до 12 мая.

Напомним, в марте в Нижнем Новгороде в третий раз стартовал проект "Школа юного дипломата".

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Теги:
Конкурсы МИД Образование
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