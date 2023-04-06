Новую технологию лечения пациентов с поражениями сердца и легких разработали ученые ННГУ имени Лобачевского Общество

Ученые ННГУ им. Лобачевского разработали новую методику лечения пациентов с одновременным поражением сердца и легких. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Олег Трофимов.

Согласно информации, новый алгоритм лечения основан на использовании бета-адреноблокаторов третьего поколения и антагонистов кальция.

Данная методика уже используется в Городской клинической больнице № 5 Нижнего Новгорода, ЦГБ Арзамаса (Нижегородская область) и других стационарах.

Бета-блокаторы широко применяются для снижения артериального давления и замедления ритма сердца, но при этом могут вредить бронхолегочной системе. Ученые Института клинической медицины ННГУ имени Н. И. Лобачевского установили, что применение бета-блокаторов третьего поколения у пациентов с ишемией миокарда и бронхиальной астмой безопасно.



"Бета-блокаторы улучшают показатели продолжительности и качества жизни. Но когда кардиолог видит у пациента сопутствующую бронхиальную астму, он понимает, что для них есть противопоказания. Врач должен быть уверен, что риски будут минимальны. Мы доказали, что применение бета-блокаторов третьего поколения у пациентов с легкой и средней степенью бронхиальной астмы не только сокращает приступы стенокардии и увеличивает переносимость физических нагрузок, но и положительно влияет на бронхолёгочную систему", - рассказала исполняющая обязанности директора Института клинической медицины ННГУ профессор Наталья Григорьева.

Ранее сообщалось, что новая методика исследования свертываемости крови внедрена в нижегородской больнице им. Семашко.