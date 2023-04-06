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Политика

Артем Кавинов: "Новый закон о целевом обучении позволит создать необходимые условия для будущих специалистов"

07 апреля 2023 14:48  [277] Политика

Депутат Госдумы РФ Артем Кавинов прокомментировал принятие нового закона о целевом обучении.  

"Накануне приняли закон "Единой России" о целевом обучении. Тема одна из ключевых последние несколько лет - обсуждали ее неоднократно во время подготовки Стратегии развития Нижегородской области и народной программы партии во всех сельских районах нашего северного округа. Документ вступит в силу с 1 мая 2024 года", - сообщил Артем Кавинов.

Как отметил депутат, он позволит сформировать прозрачную процедуру целевого обучения. Например, в договоре будут прописаны меры поддержки студента в период обучения, а также обязательства абитуриента и выпускника вуза, заключившего договор о целевом обучении. Реальные предложения профессии, места обучения и рабочие места будут размещаться на порталах "Поступи онлайн" и "Работа России". На их основе предлагается формировать количество бюджетных мест и квот на целевое обучение.

"Не раз говорил, что на селе проблема отсутствия специалистов, занятности всегда стоит острее. Для меня проблема кадровой молодежной политики в российских селах на сегодня остается самой сложной. Не будет молодежи – не будет развития сельских территорий. С 2019 года при поддержке "Единой России" запущена госпрограмма по улучшению жилищных условий специалистам, привлеченным на работу в школы, больницы, организации спорта и культуры и другие соцучреждения. Им оказываются различные меры поддержки, в том числе и финансовая. Да, продолжение реализации федеральных программ "Земский доктор" и "Земский учитель" помогут привлечь специалистов на село. Средства на эти цели заложены. Но очевидно, к поддержке молодых специалистов надо подходить комплексно", - подчеркнул Артем Кавинов. 

По его словам, новый закон позволит создать необходимые условия, чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили. 

"А еще мы наконец-то сможем так сказать «закольцевать» систему: например, в Нижегородской области планируется внедрить новую модель профориентации школьников. Знакомить их с многообразием профессий будут через профориентационные уроки, специальные образовательные программы, посещение предприятий и колледжей, работу с наставниками. Таким образом, уже с 6-го класса можно будет готовиться к обучению в профильном вузе и дальнейшей работе по специальности", - резюмировал Артем Кавинов.

Напомним, 5 апреля 2023 года Государственная Дума приняла закон "Единой России" о целевом обучении. Закон направлен на формирование комплексной системы выбора и доступности целевого обучения для всех граждан на основе публичного конкурса и публичных заявок работодателей, совершенствование системы подготовки специалистов, расширение возможностей для молодежи в бесплатном получении востребованной профессии и создание гарантий трудоустройства после завершения целевого обучения.

После подписания закона Президентом будет создана единая образовательная платформа, на которой будут публично размещаться заявки работодателей. На их основе предлагается формировать количество бюджетных мест и квот на целевое обучение. Преимуществами данного механизма являются информированность выпускников школ, доступность и прозрачность их участия в конкурсе, планирование будущей профессиональной деятельности, а также гарантия первого рабочего места.

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Теги:
Единая Россия Законодательство
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