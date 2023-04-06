Жители Ардатова передали помощь для солдат в одну из воинских частей в приграничном районе Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Волонтерский центр "Единой России" отправил очередную партию гуманитарной помощи для наших солдат. На этот раз пункт назначения – одна из воинских частей в Белгородской области. Большую часть груза собрали в Ардатовском муниципальном округе.

Сегодня там на базе физкультурно-оздоровительного комплекса работает швейный цех, где отшивают всю самую необходимую одежду для военнослужащих. На 10 установках волонтеры трудятся в три смены. И делают это не за деньги, а по зову сердца – после основной работы и даже ночью.

"С идеей организовать производство вышли сами люди. Мы их, конечно, всячески поддерживаем. Многие еще помогают из дома, например, когда была необходимость, вязали теплые вещи. Это у нас не первая партия помощи нашим мобилизованным. На протяжении всей спецоперации мы отправляем землякам гуманитарную помощь и, безусловно, работаем по их заявкам. В этот раз была просьба подготовить груз, в который вошли тепловизоры, палатки, одежда, медикаменты, продукты питания. Мы это все обеспечили. Большая благодарность всем, кто не остался в стороне!", - сказал глава МСУ Ардатовского муниципального округа Георгий Жданкин.

Он также рассказал, что сегодня в округе работает штаб по поддержке мобилизованных, в который вошли активные и неравнодушные жители, предприниматели, священнослужители, представители общественных и ветеранских организаций.

Всю собранную помощь они передали в волонтерский центр "Единой России", где и был дополнен и сформирован очередной гуманитарный груз.

"Сегодня наша задача обеспечить всем необходимым тех ребят, которые выполняют свои боевые задачи. Мы в Нижегородской области работаем в едином порыве, сообща друг с другом. Помогает очень сильно и правительство региона, и "Единая Россия", и депутатский корпус, предприниматели и много неравнодушных людей. Наваливаемся всем скопом: приобретаем, закупаем, производим и после этого отправляем", - подчеркнул депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков.

Он также добавил, что сегодня в связи со сменой сезона остается актуальным вопрос отправки демисезонной одежды для военнослужащих. Именно на этом сегодня и делается акцент при подготовке грузов.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.