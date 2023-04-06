Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Нижегородской области Общество

Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Нижегородской области. Об этом сообщили в областном управлении по труду и занятости населения.

Так, согласно информации, 13 апреля в Дзержинском филиале с 10.00 до 11.00 будет организована профориентационная конференция "Стратегия трудоустройства". В Кстовском филиале 14 апреля с 9.00 до 10.00 можно посетить конференцию "Вы остались без работы… Что дальше?".

В рамках мероприятий психологи проведут групповые консультации, определят уровень стресса гражданина, его притязаний и предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики. Карьерные консультанты центра занятости также дадут рекомендации по составлению резюме и успешному прохождению собеседования. Со специалистами можно будет обсудить вопросы профессионального развития, при необходимости – смены направления сферы деятельности.

Кроме того, в трех филиалах Нижегородского центра занятости пройдут групповые занятия по социальной адаптации, направленные на определение трудностей поиска работы, оценку сильных сторон кандидата и составление конкретного плана действий для успешного трудоустройства.

Балахнинский филиал проведет встречу 12 апреля с 9.30 до 12.00, Сормовский филиал – 12 апреля с 10.00 до 11.00, Заречный филиал – 13 апреля с 10.00 до 13.00.

Более подробную информацию можно уточнить в соответствующих филиалах центра занятости.