Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2023 16:23  [127] Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Нижегородской области
08 апреля 2023 12:14  [149] Нижегородцы могут пройти Всероссийский "Диктант здоровья" от волонтеров-медиков
08 апреля 2023 11:28  [175] I Всероссийский форум "Росмолодёжь.Гранты" в Нижнем Новгороде собрал 1500 участников
07 апреля 2023 18:45  [321] Поврежденные при строительстве М-12 дороги к селам Петлино и Дубенское в Вадском районе восстановят в 2023 году
07 апреля 2023 18:13  [261] Более 11 км дорог отремонтируют в этом году по нацпроекту в Дзержинске
07 апреля 2023 17:50  [340] Детские и спортивные площадки обустроят на Волжской набережной в Нижнем Новгороде
07 апреля 2023 17:18  [280] Обработка парков Нижнего Новгорода от клещей пройдет до 31 мая
07 апреля 2023 16:57  [312] Госдума ввела уголовную ответственность за сбор растений и грибов из Красной книги
07 апреля 2023 16:49  [272] Жители Ардатова передали помощь для солдат в одну из воинских частей в приграничном районе
07 апреля 2023 16:30  [282] Более 280 видов животных находятся под особой охраной в Нижегородской области
Общество

Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Нижегородской области

08 апреля 2023 16:23  [127] Общество
Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Нижегородской области

Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Профориентационные мероприятия для безработных граждан пройдут в Нижегородской области. Об этом сообщили в областном управлении по труду и занятости населения.

Так, согласно информации, 13 апреля в Дзержинском филиале с 10.00 до 11.00 будет организована профориентационная конференция "Стратегия трудоустройства". В Кстовском филиале 14 апреля с 9.00 до 10.00 можно посетить конференцию "Вы остались без работы… Что дальше?".

В рамках мероприятий психологи проведут групповые консультации, определят уровень стресса гражданина, его притязаний и предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики. Карьерные консультанты центра занятости также дадут рекомендации по составлению резюме и успешному прохождению собеседования. Со специалистами можно будет обсудить вопросы профессионального развития, при необходимости – смены направления сферы деятельности.

Кроме того, в трех филиалах Нижегородского центра занятости пройдут групповые занятия по социальной адаптации, направленные на определение трудностей поиска работы, оценку сильных сторон кандидата и составление конкретного плана действий для успешного трудоустройства.

Балахнинский филиал проведет встречу 12 апреля с 9.30 до 12.00, Сормовский филиал – 12 апреля с 10.00 до 11.00, Заречный филиал – 13 апреля с 10.00 до 13.00.

Более подробную информацию можно уточнить в соответствующих филиалах центра занятости.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Дзержинский Химик провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
06 апреля 2023 18:06Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph