Нижегородский врач объяснил, чем алкоголь опасен даже в малых дозах

Фото: Александр Воложанин

С 2025 года в России стартовал федеральный проект "Здоровье для каждого", входящий в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Его ключевая цель — к 2030 году увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 13,6%, а также сократить среднедушевое потребление алкоголя до 7,8 литра в год.

Промежуточные итоги показывают, что задача остается сложной. По данным главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрав России Оксаны Драпкиной, по состоянию на середину года здорового образа жизни придерживаются около 11,6% россиян. Потребление алкоголя при этом составляет 8,12 литра на человека, что по-прежнему оказывает значительное влияние на показатели смертности, заболеваемости и травматизма.

Эксперты отмечают: алкоголь остается одним из ключевых факторов риска дорожно-транспортных происшествий, бытового насилия и преступлений. Кроме того, именно употребление спиртного часто лежит в основе тяжелых хронических заболеваний и острых состояний, нередко заканчивающихся летально.

Более 200 заболеваний и состояний

Как пояснил заместитель главврача Нижегородского областного наркодиспансера, врач психиатр-нарколог Алексей Фаворский, основная опасность алкоголя связана с действием этанола — токсичного психоактивного вещества, вызывающего зависимость.

По словам специалиста, употребление алкоголя ассоциировано более чем с 200 заболеваниями и патологическими состояниями. Даже малые дозы увеличивают риск онкологических заболеваний. Этанол признан канцерогеном, и его регулярное употребление повышает вероятность развития рака молочной железы, печени, органов головы и шеи, пищевода, а также колоректального рака.

Удар по мозгу и нервной системе

Алкоголь относится к депрессантам центральной нервной системы. Этиловый спирт свободно проникает через гематоэнцефалический барьер и накапливается в мозге практически в той же концентрации, что и в крови.

При систематическом употреблении, отмечает Фаворский, происходит уменьшение массы и объема головного мозга, утрачивается прозрачность его оболочек, а нервная ткань подвергается дегенеративным изменениям. По медицинским данным, при употреблении около 100 граммов алкоголя гибнет порядка 7,5 тысячи нейронов.

Сердце и сосуды под токсическим давлением

Алкогольное воздействие на сердечно-сосудистую систему напрямую зависит от дозы, частоты употребления и индивидуальных особенностей человека. Частое употребление спиртного повышает риск развития аритмий — нарушений сердечного ритма, которые могут привести к тромбозу и инсульту.

Даже небольшие дозы алкоголя у людей с предрасположенностью способны спровоцировать так называемый "праздничный синдром сердца" после обильных застолий. При длительном злоупотреблении развивается алкогольная кардиомиопатия — поражение сердечной мышцы с истончением стенок и снижением сократительной способности. В основе этого процесса лежит токсическое действие этанола и его метаболита ацетальдегида, вызывающих воспаление и фиброз миокарда.

Кроме того, алкоголь обладает сосудосуживающим эффектом, что способствует формированию хронической артериальной гипертензии. Постоянно повышенное давление увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск инфаркта миокарда.

Печень: от жировой дистрофии к циррозу

Регулярное поступление этанола нарушает ключевые функции печени. Алкоголь замедляет жировой обмен и нарушает синтез холестерина, что приводит к накоплению жира в печеночной ткани. На ранних этапах эти изменения обратимы, однако при продолжении употребления алкоголя начинается гибель гепатоцитов.

Погибшие клетки замещаются соединительной тканью, что сначала приводит к фиброзу, а затем — к циррозу печени, подчеркивает специалист.

"Безопасной дозы не существует"

Медицинское сообщество едино во мнении: безопасного уровня употребления алкоголя не существует. Даже низкие дозы несут определенные риски для здоровья.

Полный отказ от алкоголя, по словам Фаворского, способен заметно улучшить качество жизни и в ряде случаев привести к частичному восстановлению функций органов, особенно если злоупотребление не носило длительный характер.

Праздники без перегрузки организма

В преддверии новогодних праздников врачи традиционно напоминают о важности умеренности. Плотный праздничный стол может снизить риск употребления алкоголя натощак, однако рацион должен быть продуманным. Предпочтение рекомендуется отдавать рыбе, морепродуктам, белому мясу птицы, овощам и сырам. Обязательным элементом застолья должна быть чистая вода — начинать лучше именно с нее.

К жирным и копченым блюдам, а также к избытку сладкого следует относиться с осторожностью: в сочетании с этанолом они повышают нагрузку на поджелудочную железу, печень и риск отека головного мозга.

Как отмечает специалист, если бы употребление алкоголя в новогоднюю ночь ограничивалось бокалом шампанского, медицинские учреждения не сталкивались бы с резким ростом обращений. В январе традиционно увеличивается нагрузка на наркологов и психиатров, однако чаще всего помощь требуется хирургам, травматологам и участковым терапевтам.

По вопросам, связанным с употреблением алкоголя, в России действует горячая линия Минздрава: 8-800-200-0-200.

