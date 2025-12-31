Почти миллиард направят на строительство новой школы в Володарске Общество

Фото: Мария Орлова

В Володарске Нижегородской области планируют построить современную школу на 500 учеников. Согласно данным на портале госзакупок, тендер на выполнение строительных работ объявила администрация муниципального округа.

Начальная цена контракта составляет 985,3 млн рублей. Финансирование проекта предусмотрено из трех источников — федерального, областного и местного бюджетов. Работы должны начаться после подписания контракта и завершиться не позднее 1 июня 2028 года.

Проект разработан компанией ООО "Инжкомпроект". Образовательное учреждение разместится в районе перспективной застройки улицы Хозцентр. Школа будет работать в одну смену, пять дней в неделю, и охватит все уровни общего образования — от начального до среднего (1-11 классы).

Здание школы будет четырехэтажным, включая подвальный технический этаж, и общей площадью более 15 тысяч кв. метров. Внутри предусмотрены учебные кабинеты, мастерские, игровые зоны, столовая, медицинский блок, спортивные и актовый залы, а также административные и вспомогательные помещения. Для разных возрастных групп спроектированы отдельные вестибюли и гардеробы.

Для отопления и горячего водоснабжения на территории школы построят газовую блочную котельную мощностью 1,6 МВт. Также за пределами основного здания появится гараж на два машиноместа — для служебных автобусов.

Территория школы будет благоустроена: из 2 гектаров участка более половины займет озеленение, а площадь застройки составит около 4,6 тысячи кв. метров.

Ранее строительство школы в Володарске анонсировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Во время прямой линии он отметил, что проект получил поддержку от Минсельхоза. По линии ведомства учебные заведения также построят в Лыскове и Чкаловске. В еще четырех населенных пунктах региона школы построят в рамках федеральную программу Минпросвещения по строительству новых учебных заведений.

Отметим, что обеспечение комфортной образовательной среды для детей входит в число ключевых задач национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.