Сергей Кириенко пожелал участникам I Всероссийского форума "Пик возможностей" покорять новые вершины и делиться опытом с младшим поколением Политика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Сергей Кириенко пожелал участникам I Всероссийского форума "Пик возможностей" покорять новые вершины и делиться опытом с младшим поколением

8 апреля образовательная программа Первого всероссийского форума "Росмолодёжь.Гранты" "Пик возможностей" началась с онлайн-подключения Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации.

"Каждый из вас – лидер, человек, сумевший победить в грантовом конкурсе Росмолодёжи. Вы стали лучшими из лучших – не просто победили в конкурсе, а смогли организовать проекты. За каждым из вас стоит команда, потому что серьёзные проекты в одиночку реализовать невозможно. У нас есть большая грантовая поддержка, которая реализуется благодаря решениям нашего президента. В программе работы с грантами Росмолодёжи есть не только конкурс, поддержка тех, кто их реализует, но и большая образовательная программа – запущен проект "Академия "Росмолодёжь.Гранты", задача которой – сделать так, чтоб вы могли делать следующий шаг, покорять новые вершины. Если мир меняется, значит, надо возглавить эти изменения и сделать так, чтобы они были на благо нашей страны и каждого человека, который в ней живёт. У вас это уже получается, и уверен, что по итогам вот этого форума и программы обучения будет получаться ещё лучше!" – сказал Сергей Кириенко.

Также первый заместитель руководителя администрации президента обратился к участникам с просьбой передавать свой опыт самым младшим участникам форума и выразил отдельные слова благодарности экспертам Росмолодёжи, которые уделяют много времени тому, чтобы не просто отобрать лучшие проекты, но и помочь двигаться дальше.

Сегодня участники девяти направлений форума продолжили разрабатывать стратегии развития себя и сообществ, которые начали в первый день. Образовательная программа направлена на улучшение коммуникаций между грантовыми сообществами и способна подготовить их представителей к написанию грантов и последующей реализации проектов.

Потенциальные участники трека #присоединяйся разработают и доведут свои идеи до успешной проектной заявки. Грантополучатели трека #развивай выведут проекты на окружной и федеральный уровень, установят партнёрские соглашения в виде коллабораций с партнерами стендовой программы "Нам по пути". Амбассадоры трека #вдохновляй сформируют единое видение работы, чтобы достичь максимального результата и сформируют «Образ человека, популяризирующего бренд» с PR-директором Insight People Валерией Родиной. Наставники трека #наставляй и эксперты #обучай изучат пути развития экспертного сообщества. Координаторы трека #объединяй продумают систему взаимодействия с другими направлениями, сформируют систему мониторинга работы координаторов. Представители вузов трека #направляй узнают о способах интеграции проектов в систему молодёжной политики в регионах, поработают с отчетностью и сметой, а завтра зададут волнующие вопросы про грантовые конкурсы Ольге Петровой, заместителю министра науки и высшего образования РФ. Некоммерческие организации трека #включайся узнают, как транслировать проекты и выйти на федеральный уровень.

Самые юные участники из "Движения первых" трека #начинай вдохновятся историями успеха грантополучателей, создадут идеи будущих грантовых проектов и ознакомятся с процессом заполнения грантовой заявки.

Всего за первый день образовательной программы участники прослушают лекции 21 спикера регионального и федерального масштаба. А после дня мастер-классов отправятся на культурную программу "Перевал", где можно будет расслабиться. В молодёжном центре "Высота" выступят финалисты премии Wedding Awards ПФО – дуэт Two match. На ярмарке DJ Real сыграет сет, выступит кавер-группа White Fire, пройдёт игра "Что? Где? Когда?" от пространства "Просто" из Санкт-Петербурга. В городе участники попадут на выступление инструментального дуэта "Теория струн" в "Планетарии 1". Участники "Движения первых" посетят театр нового поколения "Зазеркалье". 9 апреля образовательную программу продолжат такие спикеры, как Сергей Рязанский, летчик-космонавт; Ксения Жмудь, креативный директор Setters; Мария Савиных, креативный директор студии "Союзмультфильм", и Евгения Роньжина, сооснователь и идеолог Community University, экс-управляющий директор штаба SberX. По итогам форума каждое из девяти направлений предоставят решения по развитию своего сообщества "Росмолодёжь.Гранты".