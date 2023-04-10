"Автобан" завершил надвижку пролетного строения моста через Суру на М-12

Фото: “Автобан”
"Автобан" завершил надвижку пролетного строения моста через реку Суру на 6 этапе М-12 "Восток". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Длина надвижки составила 672 м, а вес металлоконструкций составил почти 8,5 тыс. тонн. К середине осени 2023 года мостостроители планируют обеспечить сквозной технологический проезд по мосту.
Следующей ответственной задачей станет опускание пролета на опоры. По графику этот сложный технологический процесс должен быть завершен в конце мая.
Напомним, мост через Суру – третий по протяженности мост на М-12 "Восток". Он соединит берега Нижегородской области и Чувашии. Протяженность моста составляет 930,5 м, а 25-метровая ширина позволит обеспечить движение транспорта по двум полосам в каждом направлении.
Ранее сообщалось, что председатель ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко осмотрел строительные площадки на двух этапах трассы М-12.
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