Общество

Материально-техническую базу классов музыки, ИЗО и физики обновят в нижегородских школах в 2026 году

15 января 2026 09:10 Общество
Материально-техническую базу классов музыки, ИЗО и физики обновят в нижегородских школах в 2026 году

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В школах Нижегородской области в течение 2026 года обновят материально-техническую базу кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

«Процесс дооснащения школ ведется в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Эта работа позволяет наполнить учебные классы самым современным оборудованием для углубленного изучения предметов. В текущем году на эти цели выделено около 105 миллионов рублей, большую часть из этих средств составляет федеральная субсидия», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

В планах ведомства – дооснащение учебным оборудованием почти 600 учреждений. Специалисты муниципальных управлений образования проведут оценку имеющейся материально-технической базы школ и составят список необходимого оборудования для закупки. Ее произведет Нижегородский институт развития образования.  

Напомним, в 2025 году в рамках проекта «Все лучшее детям» в регионе было закуплено новейшее оборудование для преподавания предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». В планах на 2027 год – аналогичное дооснащение кабинетов для преподавания предметов естественно-научного направления.  

Национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

