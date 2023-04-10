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Общество

Конференция для директоров школ Нижнего Новгорода прошла в Мининском университете

10 апреля 2023 16:28  [60] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Конференция для директоров школ Нижнего Новгорода прошла в Мининском университете. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, форум был посвящен эффективным управленческим решениям для руководителей общеобразовательных учреждений. Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей и призеров городской олимпиады по географии и экологии.

Как подчеркнул директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко, НГПУ на сегодня является центром компетенций педагогического образования.

"По моему мнению, важно не только подготовить педагогов, но и сопровождать их на протяжении всей профессиональной деятельности. И Мининский университет отлично справляется с поставленной задачей. Вместе мы сможем повысить качество образования региона", - отметил глава департамента образования мэрии.

Ректор НГПУ Виктор Сдобняков напомнил, что вуз и городской депобр уже подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется дальнейшее развитие естественнонаучного знания и его популяризация среди школьников региона, добавил он.

Ранее сообщалось, что Мининский университет будет сотрудничать с вузами из Индии.

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Теги:
НГПУ Образование
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