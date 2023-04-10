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Более 370 граммов марихуаны изъяли у двух мужчин в Володарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в январе текущего года на улице Шоссейная в поселке Новосмолинском были задержаны мужчины 50 и 47 лет. У них было обнаружено 5 свертков с марихуаной общей массой 72,47 граммов.
В ходе обыска в доме ранее судимого за сбыт наркотиков 50-летнего мужчины было изъято еще 305 граммов конопли и устройства для сбыта наркотических веществ на территории региона через закладки.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 228.1 ч. 3 (…покушение на сбыт наркотического средства в значительном размере…) и 228 ч. 2 УК РФ (…незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере…).
Ранее сообщалось, что почти 440 свертков с героином изъяли нижегородские полицейские у молодого человека в областном центре.
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