ЛУКОЙЛ поддержал фестиваль "Сочи Автодром 2023" Спорт

Фото: ЛУКОЙЛ

С 7 по 9 апреля в Сочи при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" проходил фестиваль спорта "Сочи Автодром 2023".

Массовый легкоатлетический забег на самой ровной гоночной трассе в Европе включал дистанции 5,5; 10; 21,1 и 42 км 195 м. Корпоративная команда ЛУКОЙЛа состояла из 30 спортсменов, представлявших разные регионы деятельности компании.

В числе призеров фестиваля – Андрей Черкасов (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"), ставший победителем на дистанции 10 км в категории "М 55-59", и Евгений Павлов (ПАО "ЛУКОЙЛ"), выигравший забег в 42 км в категории "М 40-44".