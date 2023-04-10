"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
11 апреля 2023 12:18  [101] ЛУКОЙЛ поддержал фестиваль "Сочи Автодром 2023"
10 апреля 2023 18:57  [217] Турнир памяти Владимира Жириновского прошёл в Навашине
10 апреля 2023 13:20  [286] Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
08 апреля 2023 11:46  [476] Нижегородка Анастасия Кулешова выиграла Югорский марафон
07 апреля 2023 12:40  [460] Турнир по боксу при поддержке "Лукойла" проходит в городе Кстово
06 апреля 2023 18:06  [605] Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
04 апреля 2023 14:03  [524] Юрий Ерофеев: "Назначение Сергея Юрана на пост тренера ФК "Пари НН" выведет развитие футбола в регионе на качественно новый уровень"
04 апреля 2023 09:45  [543] Сергей Юран назначен новым тренером ФК "Пари НН" после отставки Артёма Горлова
03 апреля 2023 18:27  [602] Министерство спорта Нижегородской области подвело итоги работы за 2022 год
03 апреля 2023 17:48  [391] Почти 1 400 игроков стали участниками финала проекта "Мини-футбол – в школу" в Нижегородской области
Спорт

ЛУКОЙЛ поддержал фестиваль "Сочи Автодром 2023"

11 апреля 2023 12:18  [101] Спорт
Фото: ЛУКОЙЛ

Фото: ЛУКОЙЛ

С 7 по 9 апреля в Сочи при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" проходил фестиваль спорта "Сочи Автодром 2023". 

Массовый легкоатлетический забег на самой ровной гоночной трассе в Европе включал дистанции 5,5; 10; 21,1 и 42 км 195 м. Корпоративная команда ЛУКОЙЛа состояла из 30 спортсменов, представлявших разные регионы деятельности компании.

В числе призеров фестиваля – Андрей Черкасов (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"), ставший победителем на дистанции 10 км в категории "М 55-59", и Евгений Павлов (ПАО "ЛУКОЙЛ"), выигравший забег в 42 км в категории "М 40-44".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛУКОЙЛ Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph