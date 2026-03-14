Россиянин Максим Лаллав стал четвертым на первом ЧМ по адаптивному скейтбордингу Спорт

Фото: Федерация скейтбординга России

В Сан-Паулу завершился первый в истории чемпионат мира по адаптивному скейтбордингу. Россию на турнире представил 16-летний спортсмен из Санкт-Петербурга Максим Лаллав, который занял четвертое место, сообщили в Федерации скейтбординга России.

Победу одержал бразилец Felipe Nunes с результатом 85,34 балла. Серебряную медаль завоевал ещё один представитель Бразилии Kaue Augusto, набравший 83,33 балла. Третьим стал David Soares — 80,29 балла. До бронзы российскому спортсмену не хватило 3,76 балла.

В федерации подчеркнули, что выход в финал и четвертое место на дебютном мировом первенстве — значимый результат для российского спорта. Ее президент Илья Вдовин отметил, что адаптивный скейтбординг является важным и перспективным направлением для организации.



"Несмотря на то что скейтбординг пока не входит в программу Паралимпийских игр, интерес к адаптивному спорту во всём мире растёт. Первый чемпионат мира был организован бразильской федерацией скейтбординга. Это наши друзья и партнеры, и сегодня, пожалуй, одна из немногих федераций в мире, у которой действительно есть чему поучиться", — сказал Вдовин.

Он также подчеркнул значение результата Максима Лалла­ва для команды. По его словам, судьба и путь в спорте скейтбордиста заслуживают большого уважения.

"Пройдя через серьезные жизненные испытания, он сегодня занимает четвёртое место в мире. Это результат, который вызывает не только радость, но и настоящую гордость. Он показывает, что наша работа помогает людям находить себя в спорте, преодолевать трудности и становиться сильнее", — отметил президент федерации.

Добавим, что в этом году российские спортсмены впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде под национальным флагом и с гимном.