Заседание коллегии по вопросам безопасности под председательством Игоря Комарова прошло в Нижнем новгороде Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел в Нижнем Новгороде заседание Коллегии по вопросам безопасности. В мероприятии приняли участие руководители окружных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, МВД России, Минюста России, ФСИН России, МЧС России, ФТС России, МИД, Росфинмониторинга.

B ходе Коллегии обсуждались вопросы реализации в регионах ПФО мероприятий по обеспечению безопасности в рамках режима - уровень базовой готовности, введенного Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757.

Полпред отметил, что внимание к обеспечению безопасности на территории всех субъектов Федерации округа должно оставаться неизменно высоким. Правоохранительными и контролирующими органами в соответствии с Указом Президента Российской Федерации выполняются необходимые мероприятия, обеспечено взаимодействие с региональными органами исполнительной власти. Во всех регионах округа созданы и действуют межведомственные оперативные штабы под руководством высших должностных лиц.

Вместе с тем полномочный представитель обратил внимание на необходимость выработки дополнительных мер, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

На заседании были заслушаны доклады и детально проанализирована работа органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных органов ПФО, выявлены проблемы и выработан дальнейший алгоритм действий для реализации наиболее эффективных мер обеспечения безопасности.