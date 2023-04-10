Двух молодых женщин с наркотиками поймали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Двух молодых женщин 1998 и 1979 годов рождения, подозреваемых в распространении наркотиков, задержали в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в нижегородском ГУ МВД, подозреваемых поймали на улице Удмуртской в автомобиле такси.

В ходе проведения личного досмотра полицейские нашли пакет, в котором находились 15 свертков с наркотическим веществом - мефедрон. Общая масса вещества составила 20 граммов.

Во время опроса подозреваемые пояснили, что занимаются распространением наркотиков бесконтактным способом уже на протяжении полугода.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, девушек поместили под стражу. За совершенно деяние им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более 2,5 кг метилэфедрона изъяли у 21-летнего нижегородца.